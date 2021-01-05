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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 21 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:02 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3 آلاف و585 شاحنة، بينما بلغت الحاويات الواردة 480 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 1464حاوية مكافئة.

وأضاف المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 133 ألفا و943 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29 ألفا و364 طنا.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 11 ألفا و676 طنا؛ شملت 2666 طن يوريا، و2860 طن أسمنت، و6.1 ألف طن رمل، و50 طن كوارتز، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17 ألفا و410 أطنان؛ تضمنت 8.9 ألف طن ذرة، و1880 طن كلوريد إيثيلين، و930 طن أبلاكاش، و5.7 ألف طن قمح. ‎

وأشار المركز إلى أن إجمالي حركة الصادرات من الحاويات بلغت 1189 حاوية مكافئة؛ تشمل خضراوات (بسلة، وفاصوليا، وطماطم، وفلفل، وبطاطا)، وحاصلات زراعية (بصل، وبرسيم، وسمسم، وحبة البركة، وشطة، وفول، وريحان، ولب)، وفواكه (فراولة، وبرتقال، ويوسفي)؛ يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والأردن، والجزائر، والسعودية، وإيطاليا، وسلوفينيا، وباكستان، وكرواتيا، وإنجلترا، ومالطا، وألمانيا.

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