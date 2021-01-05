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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تطالب بالتصدى لجشع موردي اسطوانات الأكسجين

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:59 ص
شيماء حلاوه، عضو
شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب
عائشة حسن
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طالبت شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بالتصدي لجشع موردي اسطوانات الأكسجين للمحافظات، بعد ارتفاع أسعارها، ووصلت في بعض المناطق إلى 4 آلاف جنيها للأنبوب الواحد، بدلا 1500، مطالبة بتطبيق عقوبة رادعة وفرض رقابة مشددة على جميع منافذ البيع، ومحال المستلزمات الطبية.

وطالبت بصدور قرار صارم، لمنع استغلال الأزمة، ووصفت الجشعين بـ"تجار الأزمات"، لرفع السعر على المرضى دون رحمة.

وشددت على ضرورة تصدي الجهات الرقابية، وشعبة المستلزمات الطبية لهؤلاء التجار، وتطبيق عقوبة صارمة منعا لتفاقم الأزمة، وارتفاع السعر لأضعاف الثمن مجددا، مؤكدة أن التكاتف هو السبيل لمواجهة هذا الوباء القاتل، وإعلاء مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد.

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