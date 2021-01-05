برلمانية تطالب بالتصدى لجشع موردي اسطوانات الأكسجين

طالبت شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بالتصدي لجشع موردي اسطوانات الأكسجين للمحافظات، بعد ارتفاع أسعارها، ووصلت في بعض المناطق إلى 4 آلاف جنيها للأنبوب الواحد، بدلا 1500، مطالبة بتطبيق عقوبة رادعة وفرض رقابة مشددة على جميع منافذ البيع، ومحال المستلزمات الطبية.وطالبت بصدور قرار صارم، لمنع استغلال الأزمة، ووصفت الجشعين بـ"تجار الأزمات"، لرفع السعر على المرضى دون رحمة.وشددت على ضرورة تصدي الجهات الرقابية، وشعبة المستلزمات الطبية لهؤلاء التجار، وتطبيق عقوبة صارمة منعا لتفاقم الأزمة، وارتفاع السعر لأضعاف الثمن مجددا، مؤكدة أن التكاتف هو السبيل لمواجهة هذا الوباء القاتل، وإعلاء مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد.