رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: تطوير ورفع كفاءة عدة شوارع بأحياء المناخ والضواحي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:59 ص
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن أن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكري من أمام مسجد أم القرى وحتى معسكر الأمن المركزي بحي الضواحي، يسير وفقا للخطة الزمنية المحددة وذلك ضمن أعمال التطوير التي تشهدها طرق حي الضواحي مؤخرا تماشيا مع المشروعات الخدمية التي تتم في عدد من المجالات.

كما أكد محافظ بورسعيد علي سرعة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع على بداية من شارع النصر حتى شارع 100 بحي العرب، وذلك بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومديرية الطرق ببورسعيد، وأكد على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير على أعلى درجة من الكفاءة بما يحافظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة ويمنع التكدس والازدحام، لافتا إلى أن هناك خطة شاملة للارتقاء بالطرق بكافة أحياء المحافظة تماشيا مع المشروعات التنموية التي حققتها المحافظة في الآونة الأخيرة.

موضوعات متعلقة

رابط موقع مبادرة إحلال السيارات وكيفية التسجيل فيه

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 85.7 مليون

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

انفراد| «الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5-1-2021

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

تقرير: الأشهر الـ10 الأخيرة تمحو 21 عامًا من تطور السفر الجوى

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

«وقفية الخط العربي» مشروع جديد لمؤسسة «القلم»

غدا.. محمد إسماعيل يناقش «ما حدث في شنجن» بالنيل الثقافية

صدور مذكرات مصطفى الفقي «الرِّواية.. رحلة الزمان والمكان»

حفل إنشاد دينى يحييه مشروع «روح» بساقية الصاوى.. الليلة