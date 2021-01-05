محافظ بورسعيد: تطوير ورفع كفاءة عدة شوارع بأحياء المناخ والضواحي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن أن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكري من أمام مسجد أم القرى وحتى معسكر الأمن المركزي بحي الضواحي، يسير وفقا للخطة الزمنية المحددة وذلك ضمن أعمال التطوير التي تشهدها طرق حي الضواحي مؤخرا تماشيا مع المشروعات الخدمية التي تتم في عدد من المجالات.كما أكد محافظ بورسعيد علي سرعة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع على بداية من شارع النصر حتى شارع 100 بحي العرب، وذلك بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومديرية الطرق ببورسعيد، وأكد على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير على أعلى درجة من الكفاءة بما يحافظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة ويمنع التكدس والازدحام، لافتا إلى أن هناك خطة شاملة للارتقاء بالطرق بكافة أحياء المحافظة تماشيا مع المشروعات التنموية التي حققتها المحافظة في الآونة الأخيرة.