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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

داوود أوغلو يرحب بفتح الحدود بين قطر والسعودية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:57 ص
داوود أوغلو
داوود أوغلو
أمينة ذكى
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رحب زعيم حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو، باتفاق فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية.

وقال أوغلو، في تغريدة عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «‏تجاوز المشاكل بين ⁧‫قطر والسعودية‬⁩ وفتح الحدود أمر يدعو إلى الامتنان»، مشيرًا: إلى أن «ما تحتاجه المنطقة ليس سياسات الحصار، بل التعاون والتضامن».

وتابع: «‏أبارك لدولة ⁧‫الكويت‬⁩ التي ساهمت بحل المشكله عن طريق قيامها بمهمة بالوساطة».

وفي وقت سابق اليوم غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الدوحة، متوجها إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ41.

وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.

ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة، وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.

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