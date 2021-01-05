حملات مكثفة بحي الزهور ببورسعيد وغلق عدد من المحلات (صور)

قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور برئاسة الأستاذ فوزي الوالي رئيس الحي بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تنفيذ التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق.وقد أسفرت الحملة عن غلق وتشميع محل عصائر بشارع عبد الحليم محمود لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم اتباع الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وكذلك غلق وتشميع مخبز بشارع المناخلي لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، كما تم المرور علي المقاهي والكافيتريات وكذلك المحال للتنبيه بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة للعاملين والمترددين، كما تم متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بغلق المحال الساعة 10 مساء، وأكد رئيس حى الزهور على عدم التهاون فى توقيع العقوبات على المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.ويأتي ذلك تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بمواعيد غلق المحال الساعة 10 مساء والكافيتريات والمقاهي والمطاعم الساعة 12 مساءا، وتنفيذا لتوجيهات السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.