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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«كارجاس» تكشف خطة الانتشار السريع لمحطات الغاز بالمحافظات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:53 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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قال أحمد سعيد، مدير عام التسويق بشركة "كارجاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن سوق الغاز الطبيعي في مصر بدأ منذ سنوات، ولكن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على القيمة المضافة والاستفادة بالثروات الطبيعية للدولة، خلق طفرة فيه، خاصة بعد إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

وأوضح سعيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يوجد حاليًا نحو 220 محطة وقود بالغاز على مستوى الجمهورية تابعين لقطاع البترول المصري مقسمين بين شركتي "كارجاس" و"غازتك"، ومن المستهدف الوصول إلى نحو 400 محطة خلال العام القادم، وذلك من خلال خطة الانتشار السريع، حسب تعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالتوسع فى انشاء محطات الوقود بكافة المحافظات لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تحويل جميع أنواع السيارات فى مصر بداية من السيارات "الكربرتير" حتى السيارات عالية التكنولوجيا، ذات الدوائر المتطورة، حيث يصل وفر الوقود من البنزين للغاز إلى نحو 2500 جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن تكلفة التحويل من 5 آلاف جنيه للسيارات الكربرتير حتى 8 آلاف جنيه لبعض السيارات الأخرى، على حسب كل نوع سيارة.

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