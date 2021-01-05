إجراءات أكثر صرامة.. ولايات ألمانية تؤيد تمديد الإغلاق بسبب «كورونا»

دعا رئيس حكومة ولاية تورينجن الألمانية؛ لتمديد قيود مواجهة فيروس كورونا المستجد وتشديدها أيضا، وذلك قبيل المؤتمر عبر الفيديو المنتظر بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات؛ للتشاور بشأن إجراءات مواجهة كورونا.وقال رئيس حكومة الولاية بودو راملوف لإذاعة ألمانيا اليوم الثلاثاء: «سوف أقف اليوم خلال المؤتمر عبر الفيديو في صف الذين يقولون: سوف يتعين علينا اتخاذ إجراء أكثر شدة وأكثر صرامة».وعارض راملوف أيضا فتح المدارس ورياض الأطفال، وشدد على ضرورة أن يتباعد الجميع بدلا من مناقشة إعادة الفتح، موضحًا أنه سيكون هناك بذلك فرصة في حماية النظام الصحي.يشار إلى أن ميركل ورؤساء حكومات الولايات يعتزمون التشاور بعد ظهر اليوم، في مؤتمر عبر الفيديو بشأن تمديد الإغلاق المقرر سريانه حتى 10يناير الجاري.