سنغافورة: ارتفاع إصابات بكورونا إلى 58 ألفًا و749 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفًا و749 حالة بعد تسجيل 28 حالة خلال الـ24 الماضية.وأوضحت الوزارة- حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية- أن الإصابات تضمنت 26 حالة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم وحالتين من المجتمع المدني.ولم تُسجل أيضًا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة بينما تعافى 58 ألفًا و497 حالة.