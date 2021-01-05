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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أمريكي يحذر من هجوم إيراني وشيك ردا على اغتيال سليماني

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:45 ص
جريدة الدستور
منار احمد
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حذر مسؤولون أمريكيون من هجوم إيراني وشيك هلال هذه الفترة تزامنا مع اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني العام الماضي.

ووفقا لوكالة رويترز الإخبارية، فقد تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وطهران، أمس الاثنين، بعد يوم من الذكرى الأولى للضربة الأمريكية بطائرة مسيرة والتي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، وحذر مسؤولون أمريكيون من معلومات استخبارية تشير إلى أن إيران ربما لا تزال تستعد للرد.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "ما زلنا نعتقد أن التهديد يمكن أن ينتقل بسرعة من التخطيط إلى التنفيذ دون إشعار".

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا إنهم يخشون أن تكون الضربة أكثر خطورة من الهجمات الصاروخية الدورية التي تشنها الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق، على القواعد التي توجد بها القوات الأمريكية أو على السفارة الأمريكية في بغداد.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد حذر في الأيام الأخيرة من أن المستفزين، ربما يخططون لهجوم على المصالح الأمريكية لإغراء الولايات المتحدة على حرب خلال الأيام الأخيرة من إدارة دونالد ترامب.

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