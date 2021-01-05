الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

قررت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات اليوم الثلاثاء، تطبيق إجراءات جديدة تساعد في التصدي لفيروس كورونا المستجد.وقالت الهيئة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ( وام) اليوم، إنه سيتم العمل بهذه الإجراءات الجديدة اعتبارًا من 17 يناير الجاري.ووفق الهيئة، تلزم الإجراءات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بإجراء فحص مسحة الأنف PCR كل 14 يومًا، وذلك على نفقة الموظف الخاصة.وطبقًا للهيئة، يستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على لقاح «كوفيد-19»، والموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح «كوفيد-19» وفق حالتهم الصحية، أو المرضية، على أن تتكفل الجهة الحكومية الاتحادية بإجراء فحص مسحة الأنف PCR لهم كل 14 يومًا.