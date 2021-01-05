ألمانيا: ارتفاع أرباح تجارة التجزئة في نوفمبر

رغم القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا، حقق قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا أرباحًا في نوفمبر الماضي.فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء، أن متوسط الأرباح في القطاع ارتفع قبل احتساب تغيرات الأسعار بنسبة 5.6% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وبنسبة 6.5% عقب احتساب ارتفاع الأسعار.ورغم ذلك، لم يستفد كل التجار من هذه الزيادة على نحو متساوٍ، فبينما ارتفعت أرباح تجارة الطرود والإنترنت بنسبة 31.8%، بلغت نسبة الأرباح لدى تجار المنسوجات 20%.وتزايد الطلب بشكل خاص على المفروشات والأجهزة المنزلية ومستلزمات البناء بنسبة 15.4%، بينما ارتفع الطلب على المواد الغذائية في نوفمبر الماضي بنسبة 0.8%، لكن نسبة الارتفاع خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر عام 2020 بلغت 5.1%.