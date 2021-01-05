324 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، عن أنها سجلت 324 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 160 ألفًا و544 حالة.ونقلت صحيفة بان "أرمينيان" الأرمينية- على موقعها الإلكتروني- عن الوزارة أنه تعافى أيضًا 928 حالة ليصل إجمالي المتعافين 145 ألفًا و759 حالة بينما بلغت حصيلة الحلات النشطة 11 ألفًا و215.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 2878 شخصًا بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 692 حالة.