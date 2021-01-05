رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

324 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:43 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، عن أنها سجلت 324 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 160 ألفًا و544 حالة.

ونقلت صحيفة بان "أرمينيان" الأرمينية- على موقعها الإلكتروني- عن الوزارة أنه تعافى أيضًا 928 حالة ليصل إجمالي المتعافين 145 ألفًا و759 حالة بينما بلغت حصيلة الحلات النشطة 11 ألفًا و215.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 2878 شخصًا بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 692 حالة.

موضوعات متعلقة

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

انفراد| «الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5-1-2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

تقرير: الأشهر الـ10 الأخيرة تمحو 21 عامًا من تطور السفر الجوى

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

غدا.. محمد إسماعيل يناقش «ما حدث في شنجن» بالنيل الثقافية

صدور مذكرات مصطفى الفقي «الرِّواية.. رحلة الزمان والمكان»

حفل إنشاد دينى يحييه مشروع «روح» بساقية الصاوى.. الليلة

صدور كتاب «كامل التلمسانى.. السريالى فى مواجهة الواقعى»