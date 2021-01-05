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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مقتل سائق رفض بيع المخدرات أمام منزله بالقليوبية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:38 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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لقي سائق مصرعه في مشاجرة مع عاطل بسبب بيع الأخير للمخدرات أمام منزل المجني عليه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مستشفى ناصر العام بوصول أحمد محمد من سكان منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، والذي توفي متاثرًا بإصابته بسلاح أبيض في عدة مناطق نافذه بجسده.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة وتبين مشادة كلامية بين أحمد محمد وشهرته "ميشو" سائق أتوبيس خاص وأحد جيرانه بالشارع ويدعي "ا. أ" وشهرته "الحرامي" والمعروف عنه الاتجار في المواد المخدرة بسبب بيع الأخير للمواد المخدرة أمام منزل المجني عليه فعاتبه علي ذلك، فما كان من المتهم إلا أن وجه للقتيل عدة طعنات نافذة عبر سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأراده قتيلا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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