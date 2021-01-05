إزالة عقارات ذات خطورة في دمياط

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس؛ لتنفيذ قرارات إزالة للمنشآت ذات الخطوره الداهمة.ونفذت الوحدة المحلية بالخياطة قراري إزالة للعقارات ذات الخطورة الداهمة، سبق إصدار قرارات إزالة لهم حتى سطح الأرض.تمكنت الحملة من إزالة العقارات بمتابعة عبدالخالق فرج نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لشئون القرى، وقدري هاشم رئيس القرية، وتم تحرير محضر بالواقعة.