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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنهاء أزمة تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي بشبين القناطر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:33 ص
محطة صرف صحي
محطة صرف صحي
كتب صلاح حسنى
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نجحت أجهزة محافظة القليوبية، في إنهاء أزمة تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي تخدم 7 قري بمركز شبين القناطر لمدة قاربت العامين.

وشهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إجراءات استلام قطعة أرض على مساحة 3 أفدنة تقريبا تقع بحوض الهضيبي رقم 10 بزمام عرب الصوالحة مركز شبين القناطر بمساحة 3 فدان لخدمة عدد 7 قرى وهى «تل بني تميم، كفر سليمان الور، كفر سعد بحيري، كفر الشرفا، منشأة الكرام، كفر الشيخة سالمة، كفر الصهبي»، وذلك لإقامة محطة معالجة صرف صحي، حيث تبلغ طاقة المحطة 20 ألف متر٣يوم وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 200 مليون جنيه.

كما أنه تم تسليمها إلى مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 فى 22 أكتوبر 2019، لنزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مشروع صرف صحي عليها.

يذكر أنه على مدار العام الماضي تم بذل الكثير من الجهد بالتنسيق مع القيادات الأمنية؛ لإنهاء تلك المشكلة وتسليم قطعة الأرض لإقامة مشروع خدمي لأبناء مدينة شبين القناطر، خاصة بعد أن تم الحصول على موافقة وزارات البيئة والزراعة والإسكان، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.


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