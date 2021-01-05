المكسيك تمنح الضوء الأخضر للقاح أكسفورد

منحت المكسيك لقاح أسترازينيكا أكسفورد ضد فيروس كورونا موافقة استخدام الطوارئ، حسبما قال مسئول بوزارة الصحة، ما يجعله ثاني لقاح يحصل على الضوء الأخضر بعد لقاح فايزربيونتيك.وفي 24 ديسمبر، أصبحت المكسيك أول دولة في أمريكا اللاتينية تبدأ التطعيم ضد كورونا بجرعات من اللقاح الذي طورته شركتا بيونتك الألمانية وفايزر الأمريكية العملاقة للأدوية.ووفقًا للإحصاءات الحكومية، فإن ما يقرب من 44 ألف شخص تلقوا اللقاح حتى الآن في المكسيك.وسجلت المكسيك أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 128 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.وهو حاليًا قيد المراجعة من قبل السلطات التنظيمية الأوروبية.