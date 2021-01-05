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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

527 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:35 ص
كورونا
كورونا
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أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 آلاف و966 حالة.

وذكر المركز في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني- أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 65 حالة وفاة.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا قد صرح أمس بأن المركز قلق من اكتشاف المزيد من الحالات في ضوء رحلات السفر التي يقوم بها الناس أو عودتهم إلى المقاطعات خلال عطلة رأس السنة الجديدة.

وأضاف أن الخطر يكمن في المسافرين من الأقاليم التي ضربها تفشي المرض، حيث يمكنهم نقل المرض إلى أشخاص آخرين في المنزل أو في الوجهات السياحية.

وحذر ويتسانيوتين من أن الوضع لا يزال خطيرًا، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة، وقال: "لا نتوقع أن ينتهي التفشي اليوم أو غدًا"، مضيفًا أنه يتوقع أن يهدأ الوضع في منتصف فبراير المقبل.

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