رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت توقع اتفاقية استكشاف وإنتاج للغاز الطبيعي مع شركة مصرية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:27 ص
الغاز
الغاز
وكالات
طباعة
أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبك" توقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في قطاع "راس كنايس" البحري الواقع في حوض هيرودوت بالبحر الأبيض المتوسط.

وقالت "كوفبك" في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء، إن حصتها في هذه الاتفاقية بلغت 25% حيث تأتي بالشراكة مع توتال "المشغل" ونسبته 35% وشركة "شل" 30% وشركة ثروة الوطنية المصرية للبترول 10 في المئة.

وأوضحت أن القطاع يمتد عبر مساحة شاسعة تبلغ نحو 4550 كيلومترا مربعا بينما يبعد عن الشاطئ من 5 إلى 150 كيلومترا في مياه يتراوح عمقها ما بين 50 و3200 متر، مشيرة إلى أن التزامات العمل المقررة في هذا القطاع تضم مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الأولى.

وأكدت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية "كوفبك" لتعزيز الأنشطة الاستكشافية وهي بمنزلة تتويج للنجاح الاستكشافي الأخير الذي حققته الشركة في البئر الاستكشافية GNN-4 في خليج السويس وامتياز غرب طويلة في يونيو الماضي.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ"كوفبك" نواف سعود الناصر الصباح قوله إن الدخول في هذا القطاع يعبر عن رغبة الشركة والتزامها في المشاركة بالنشاطات الاستكشافية لتعزيز مكانتها الحالية كذلك استثماراتها في جمهورية مصر العربية.

وأكد نواف السعود أن دخول "كوفبك" في هذا القطاع يتماشى مع استراتيجيتها الهادفة إلى إضافة المزيد من القيمة لمؤسسة البترول الكويتية من خلال النجاحات الاستكشافية ومواصلة التميز في الأداء.

وتعد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبك" إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية حيث تقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5-1-2021

انفراد| «الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

انفراد| «الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5-1-2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

تقرير: الأشهر الـ10 الأخيرة تمحو 21 عامًا من تطور السفر الجوى

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

غدا.. محمد إسماعيل يناقش «ما حدث في شنجن» بالنيل الثقافية

صدور مذكرات مصطفى الفقي «الرِّواية.. رحلة الزمان والمكان»

حفل إنشاد دينى يحييه مشروع «روح» بساقية الصاوى.. الليلة

صدور كتاب «كامل التلمسانى.. السريالى فى مواجهة الواقعى»