الكويت توقع اتفاقية استكشاف وإنتاج للغاز الطبيعي مع شركة مصرية

أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبك" توقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في قطاع "راس كنايس" البحري الواقع في حوض هيرودوت بالبحر الأبيض المتوسط.وقالت "كوفبك" في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء، إن حصتها في هذه الاتفاقية بلغت 25% حيث تأتي بالشراكة مع توتال "المشغل" ونسبته 35% وشركة "شل" 30% وشركة ثروة الوطنية المصرية للبترول 10 في المئة.وأوضحت أن القطاع يمتد عبر مساحة شاسعة تبلغ نحو 4550 كيلومترا مربعا بينما يبعد عن الشاطئ من 5 إلى 150 كيلومترا في مياه يتراوح عمقها ما بين 50 و3200 متر، مشيرة إلى أن التزامات العمل المقررة في هذا القطاع تضم مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الأولى.وأكدت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية "كوفبك" لتعزيز الأنشطة الاستكشافية وهي بمنزلة تتويج للنجاح الاستكشافي الأخير الذي حققته الشركة في البئر الاستكشافية GNN-4 في خليج السويس وامتياز غرب طويلة في يونيو الماضي.ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ"كوفبك" نواف سعود الناصر الصباح قوله إن الدخول في هذا القطاع يعبر عن رغبة الشركة والتزامها في المشاركة بالنشاطات الاستكشافية لتعزيز مكانتها الحالية كذلك استثماراتها في جمهورية مصر العربية.وأكد نواف السعود أن دخول "كوفبك" في هذا القطاع يتماشى مع استراتيجيتها الهادفة إلى إضافة المزيد من القيمة لمؤسسة البترول الكويتية من خلال النجاحات الاستكشافية ومواصلة التميز في الأداء.وتعد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبك" إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية حيث تقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت.