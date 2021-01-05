البعض لا يُمانع.. صداقة الزوجات للرجال تُثير الجدل بسبب «هاني»

كوميكسات ساخرة:

يجوز لزوجتي أن يكون لها صداقات من الرجال:

أشياء إيجابية من صداقة الرجل بالمراة تعود على زوجها:

- امنعها ليه أنا مش سجان:

- علاقات اجتماعية:

- هعرف أنا كمان بنات براحتي:

أحدث إعادة عرض مسلسل «هذا المساء» على المنصة الإلكترونية «نيتفيلكس»، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب مشهد يجمع أروى جودة، ومحمد سليمان، وإياد نصار، حيث وجدها زوجها تخرج مع رجل من غرفة النوم، ليسألها عنه فترد: «ده هاني».أطلق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الكوميكسات الساخرة كنوع من الاعتراض، ولكن كان هناك بعض الآراء المؤيدة للصداقة بين الزوجات والرجال، واختلفت مع موجة السخرية السائدة من هذه العلاقات المنفتحة، كما رأى رجال أن ذلك المشهد عادي، ويجوز أن يكون لزوجاتهم أصدقاء رجال.يؤمن بعض الرجال بأنه يجوز لزوجاتهم علاقة صداقة برجال، ورأيهم أن الكثير من العلاقات العاطفية فشلت بسبب كون الأنثى لديها صداقات من الرجال؛ للشعور بالغيرة وعدم الأمان من قبل أصدقاءها، ولكن هذا اعتقاد خاطىء.يرى المهندس محمد كمال، أنه شيء عادي بالنسبة له أن يكون هناك صداقات بين زوجته وزملاءها في العمل أو من الماضي، حيث قال: «أنا تزوجت زوجتى وهى تعرف الكثير من الناس، لماذا أصبح في حياتها السجان وأجعلها تقطع علاقتها بهم؟.. فضلًا عن ان تلك العلاقات تعود علي بالنفع في بعض الأشياء مثلا هتفهمني من غير ما اتكلم، لأنها ستكون على علم كيف يفكر الرجال، وتتصرف معي على أساس ذلك».وأضاف:«مش هقلق عليها أثناء وجودها في الشارع لو تأخرت في عملها فأصدقاءها وزملاءها في العمل سيعتنون بها».الدكتور سامح شعلان قال: «بالطبع زوجتى لها صداقات، وأنا مبغيرش عليها، وأثق بها ثقة عمياء، لأني أعرف جيدًا أن قلبها اختار حبيب واحد فقط عن باقي أصدقاءها، فضلا عن أنهم يقفوا بجانبي ويقدمون الدعم ليّ، وكلها في النهاية علاقات اجتماعية.وبرر الدكتور أحمد عادل الأ: خطيبتى ليها أصحاب كتير يمكن أكتر من البنات، وهذا شيء لا يزعجني نحن شخصان متفهمان لأقصي درجة، وأنا أعرف جيدًا أنني الوحيد في قلبها، غير ذلك هناك ميزة وهي إني هصاحب بنات براحتي، ومثلما هي لديها صداقات من الرجال، تسمح لي بوجود علاقات صداقة نسائية في حياتي دون أن يسبب هذا اى مشاكل بيننا».