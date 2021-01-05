باكستان ترحب بفتح الحدود بين قطر والسعودية

رحبت الخارجية الباكستانية بقرار فتح الحدود بين كلا من السعودية وقطر، كما رحبت بخطوات مجلس التعاون الخليجي لحل الخلاف.وأضافت الخارجية الباكستانية: نأمل أن تسهم القمة الخليجية في البناء على التطورات الإيجابية الأخيرة، وفقا لما نقلته صحيفة "عرب نيوز" منذ قليل.وكانت الخارجية الكويتية قد أعلنت عن فتح الحدود بين كلا من قطر والسعودية مساء أمس الاثنين.فيما تستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.