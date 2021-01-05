تركيا تعتقل مجموعة من الطلاب لاحتجاجهم على تعيين رئيس جامعة

أعلنت الشرطة التركية، عن ملاحقتها لأكثر من 28 شخصًا، شاركوا في احتجاجات على تعيين رئيس جامعة بوغازيجي في إسطنبول -جامعة البسفور، وأنه تم اعتقال عددًا من الطلاب.وقال قسم شرطة إسطنبول، إنه «صدر قرار باعتقال 28 مشتبها بهم ثبت ارتكابهم لجرائم (مقاومة الضابط المسؤول) و(معارضة القانون رقم 2911)، الذي يحظر المظاهرات والتجمعات»، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تركية محلية.يأتي هذا في أعقاب تعيين مليح بولو، عميد جامعة بوغازيجي بعد أن كان يشغل منصب عميد جامعة الخليج؛ إلا أن العديد من السياسيين والصحفيين الخريجين السابقين للجامعة انتقدوا تعيين بولوحيث التعيين بموجب مرسوم رئاسي.ونظم محتجون مظاهرة أمس الإثنين، أمام بوابة المدخل الرئيسي لجامعة بوغازيجي الجنوبية في بشيكتاش بإسطنبول تحت شعار «لا نريد رئيسًا أمينًا في جامعتنا».