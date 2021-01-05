محافظ شمال سيناء يهنئ الأنبا قزمان بعيد الميلاد المجيد

استقبل نيافة الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية بمقر المطرانية بالعريش، أمس، اللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، للتهنئة بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، يرافقه وفد من قيادات القوات المسلحة والشرطة والقيادات المحلية للمحافظة، وسط تطبيق كامل للإجراءات الصحية المقررة.وأعرب الحضور عن أمنياتهم لمصر والعالم بعام سعيد تنتهي فيه جائحة فيروس كورونا المستجد.