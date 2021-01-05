1029 إصابة جديدة و157 وفاة بكورونا في بلغاريا

ذكرت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 10 آلاف و774 فحصًا.وأفادت وزارة الصحة البلغارية، وفق ما نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية- بأنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 157 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و835 شخصًا.وأضافت الوزارة أن 2213 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ويبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليًا 71 ألفًا و621 حالة، من بينهم 4 آلاف و405 يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات، و411 شخصًا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.