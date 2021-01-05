انتهاء تصوير المشاهد الخارجية من مسلسل «القاهرة كابول» ببلغاريا

انتهى فريق عمل مسلسل «القاهرة كابول»، من تصوير مشاهد العمل الخارجية في بلغاريا صباح اليوم ومن المقرر أن تعود أسرة المسلسل إلى مصر غدا لتصوير باقي مشاهد العمل في القاهرة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.ويتبقى لأبطال المسلسل أسبوعين من التصوير للانتهاء منه بالكامل ويبدأ بعدها المخرج، عمليات المونتاج لتجهيز المسلسل للعرض خلال رمضان القادم، بعد تأجيله من العام الماضي.وتعتمد أحداث "القاهرة كابول" على 3 شخصيات رئيسية هم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابي والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، وشيرين.و "القاهرة كابول" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.