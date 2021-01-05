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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

وفاة شيخ الطريقة الكتانية ببلاد الشام

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:59 ص
جريدة الدستور
كتب : عمرو رشدى
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أعلنت الطرق الصوفية ببلاد الشام، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة العلامة الصوفي الشيخ محمد الفاتح المكي الكتاني، شيخ الطريقة الكتانية ببلاد الشام، وذلك عن عمر يناهز 80 عامًا، والحداد على الشيخ المنتقل الذي كان من علماء التصوف المعروفين في العالم الإسلامي.

وتقدمت الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية بالعزاء لأسرة الشيخ الراحل، وأصدرت بيانًا قالت فيه: "لقد تلقينا ببالغ الأسى والحزن خبر وفاة فضيلة العلامة بركة الشام الشيخ المربي السيد محمد الفاتح نجل السيد العلامة محمد المكي الكتاني، راجين من العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان".

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