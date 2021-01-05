الوفد العماني يصل إلى مطار العلا لحضور القمة الخليجية

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد، منذ قليل، إلى مطار العلا في المملكة العربية السعودية، لحضور القمة الخليجية.وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وھي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.