رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يحكم قبضة على الجامعات بتعيين داعميه.. والمعارضة ترفض

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:10 ص
اردوغان
اردوغان
مروة عنبر
طباعة
أثار تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعضو سابق في حزبه الحاكم العدالة والتنمية، كرئيس لأقدم جامعة حكومية في البلاد بموجب مرسوم رئاسي غضب أحزاب المعارضة.

ورفضت مجموعة من أحزاب المعارضة كالشعب الجمهوري، الشعوب الديمقراطي، المستقبل، والديمقراطية والبناء، قرار أردوغان بتعيين البروفيسور مليح بولو كرئيس لجامعة البوسفور، التي تعرف أيضا باسم بوغازيتشي.

واتهمت المعارضة التركية الحكومة بالسيطرة على كل مؤسسات الدولة، منذ أن قام أردوغان بتحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي قبل نحو عامين ونصف.

من جانبه، قال البروفيسور وهاب جوش كون، الذي يعمل محاضرا في جامعة دجلة الحكومية، إن الرئيس التركي يستطيع تعيين أي بروفيسور كرئيس لأي جامعة يريدها بموجب المراسيم التي يصدرها، موضحا في تصريحات صحفية أن القانون يمنع تعيين الحزبيين كرؤساء للجامعات، وهذا ما يثير غضب أحزاب المعارضة وطلبة الجامعات على حد سواء لأن الحزب الحاكم تعمد منذ وصوله إلى السلطة، إعطاء المقربين منه مهمة رئاسة المؤسسات التعليمية وإدارتها، وذلك وفقا لقناة العربية.

وشدد "كون" على أن أردوغان يخالف قوانين المؤسسات التعليمية في تركيا، ويقوم بتعيين مقربين من حزبه أو الداعمين له كرؤساء للجامعات، وبالتالي يعمل على إقصاء الأكاديميين المستقلين، مشيرا إلى أن أردوغان يحاول السيطرة على إدارة الجامعات من خلال نظام الوكلاء في خطوة تشبه سيطرته على بلديات المعارضة بعد عزل رؤسائها المنتخبين.

وكانت الجامعات التركية تنتخب رؤساءها، لكن هذا الأمر لم يعد يحصل منذ محاولة الانقلاب على حكم أردوغان منتصف العام 2016، إذ تولى الرئيس التركي بعد ذلك الحين مهمة تعيين رؤساء الجامعات بموجب مراسيم يصدرها.

ونظم العشرات من طلبة جامعة البوسفور مظاهرة احتجاجية، أمس، لرفضهم قرار أردوغان بتعيين رئيس مقرب منه لجامعتهم التي تخرج فيها معظم نخب البلاد، واعتقلت الشرطة اثنين منهم.

وأسند الرئيس التركي رئاسة عدة جامعات إلى 12 شخصية داعمة لحزبه، من بينها 7 نواب سابقين عن حزب العدالة والتنمية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

رابط موقع مبادرة إحلال السيارات وكيفية التسجيل فيه

أمير الكويت يصل السعودية للمشاركة فى القمة الخليجية الـ41

يناقش مبادرة الرئيس لرعاية «العزل المنزلي».. بدء اجتماع مجلس الوزراء

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

انفراد| «الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5-1-2021

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

تقرير: الأشهر الـ10 الأخيرة تمحو 21 عامًا من تطور السفر الجوى

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

«وقفية الخط العربي» مشروع جديد لمؤسسة «القلم»

غدا.. محمد إسماعيل يناقش «ما حدث في شنجن» بالنيل الثقافية

صدور مذكرات مصطفى الفقي «الرِّواية.. رحلة الزمان والمكان»

حفل إنشاد دينى يحييه مشروع «روح» بساقية الصاوى.. الليلة