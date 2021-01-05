المرور تغلق 14 طريقًا بسبب الشبورة.. والأرصاد: تستمر 5 أيام

أخبار الشبورة اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب وجود تكثف بخار ماء المكون الشبورة الضبابية، وفقا لصور الأقمار الصناعية والتي أكدت زيادة حدة بخار الماء وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى 1000 متر بسبب الضباب على معظم الأنحاء من القاهرة حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء حيث شكلت الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات مركزية لمتابعة تأثير الشبورة الضبابية على قيادة السيارات في الطرق السريعة ووضع خطة لمواجهتها حتى انكسار الشبورة.

الطرق المغلقة بسبب الشبورة الضبابية

حرصا على أرواح المواطنين أغلقت الإدارة العامة للمرور 14 طريق بسبب الشبورة الضبابية على الطرق السريعة والتي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية لعل أبرزها محور 26 يوليو وطريق السويس وطريق بورسعيد المنحة لدمياط وطريق الفيوم وطريق أسيوط و طريق كمين عيون موسى حتى كمين أبو صويرة بجنوب سيناء وطريق الإسكندرية الصحراوى وطريق العالمين و طريق أسوان الزراعي وطريق الكريمات وطريق الشيخ فضل وطريق الإسماعيلية الصحراوي ومحور 30 يونيو وطريق طريق بلبيس الصحراوي.





توقعات درجات الحرارة يوم 5 يناير 2021

يتابع المواطنين أخبار الشبورة اليوم حيث أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن رصد الأقمار الصناعية تكثف بخار الماء المكون للشبورة التي تتصاعد حدتها إلى درجة الضباب خلال الفترة من 5 _ 10 يناير الجاري حيث يتوقع سقوط أمطار خفيفة على المدن الساحلية في فترات متقطعة.





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