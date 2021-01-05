التفتيش على 710 منشأة في مجال العمل بقنا

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، عن إجراء تفتيش عمالي على 710 منشأة، أسفر عن تحرير 50 محضرًا، فضلًا عن تلقى 14 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها وديًا، وتحويل 5 للقضاء، وتبقت 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.كما فتشت المديرية - بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء - من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 149 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.