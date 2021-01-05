القادة يتوافدون على السعودية لحضور القمة الخليجية بالعلا (فيديو)

بدأ قادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي في الوصول للمشاركة في قمة العلا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء.واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الوفد البحريني برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني.وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.