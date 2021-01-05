5334 إصابة جديدة و202 وفاة بكورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 آلاف و334 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و83 ألفًا و585 حالة.وقال ستيبانوف- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن حالات الإصابة الجديدة بـ«كوفيد-19» تشمل 164 طفلًا و362 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 202 حالة وفاة، بينما تماثل 13 ألفًا و850 شخصًا للشفاء وانتقل 1280 إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها زابوريزهيا ثم تشيركاسي وبولتافا.