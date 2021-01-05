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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بينهم 8 من ذوى القدرات.. تعيين 550 شابًا بقنا خلال شهر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:06 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 550 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 8 من ذوى القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2107 شابًا، فضلا عن استخراج 593 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال على المهن المختلفة، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعيًا بإجمالى 81 ألف جنيه، لعدد 38 عاملًا، وصرف 26 ألفًا و138 جنيهًا للرعاية الصحية لـ 133 عاملًا، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ 107 ألفًا و138 جنيه لـ 171 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

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