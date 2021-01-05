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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤولون: معظم جرعات لقاح كورونا في أمريكا لم تُستخدم

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:05 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال مسؤولون في قطاع الصحة بالولايات المتحدة إن أكثر من ثلثي لقاحات كورونا التي جرى شحنها داخل الولايات المتحدة، وإجماليها 15 مليون جرعة، لم يُستخدم فيما تعهد حاكما ولايتي نيويورك وفلوريدا بمعاقبة المستشفيات التي لا تسرع بإعطاء التطعيمات.

وقال آندرو كومو حاكم نيويورك أمس الاثنين إنه ينبغي على المستشفيات استخدام اللقاحات في غضون أسبوع من تسلمها وإلا ستواجه غرامة أو خفض إمداداتها في المستقبل، وذلك قبل ساعات من الإعلان عن أول إصابة في نيويورك بسلالة متحورة من الفيروس أسرع انتشارا كانت قد ظهرت أول الأمر في بريطانيا.

وقال كومو "لا أريد اللقاح في مبرد (ثلاجة) أو مجمد، أريده في ذراع أي شخص" وأضاف "إذا كنتم لا تقومون بهذه الوظيفة فإن هذا يثير تساؤلات عن كفاءة تشغيل المستشفيات".

واستخدمت مستشفيات نيويورك في المجمل أقل من نصف جرعات اللقاح المخصصة لها حتى اليوم لكن أداءها متباين حسبما قال كومو.

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