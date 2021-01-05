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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: توفير 50 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:02 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى توفير 50 وظيفة (مندوب مبيعات) عن طريق نقل الكفالة بإحدى شركات خدمات الانترنت المنزلي بجدة براتب 4 آلاف ريال وتأمين طبي مميز للموظف والعائلة، وبدل وقود 500 ريال، وحوافز ومكافآت تصل إلى 15 ألف ريال، ومزايا أخرى خاصة اجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالى بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكدًا أن شغل الـ 50 فرصة عمل سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود لبيب بالتفاوض مع شركة خدمات الإنترنت المنزلي الألياف البصرية وتوفير 50 فرصة عمل بالراتب المذكور، فضلا عن تذاكر سفر للموظف وزوجته، وإجازة سنوية، وسيارة تصرف حسب سياسة الشركة، واستقرار وأمان وظيفي.

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