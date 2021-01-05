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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين.. ارتفاع إصابات كورونا بأحد أقسام سجن «النقب الصحراوي» لـ44

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:01 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
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سجلت 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى في قسم «3» في سجن «النقب الصحراوي»، لترتفع عدد الإصابات في القسم المذكور منذ نهاية الأسبوع المنصرم إلى 44 إصابة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء، أن استمرار تسجيل إصابات بين صفوف الأسرى ينذر بما هو أخطر، لا سيما مع استمرار إدارة السجون في احتكار رواية الوباء، من حيث نتائج العينات، وكذلك الأوضاع الصحية للأسرى المصابين.

ولفت إلى أنه رغم المطالبات المستمرة حتى اليوم، بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن على وجه الخصوص، مع تصاعد المخاطر الحاصلة من انتشار الوباء، إلا أن سلطات الاحتلال تستمر في تنفيذ مزيد من الاعتقالات اليومية، واعتقال العشرات إداريًا، حيث شهد شهر كانون الأول ديسمبر 2020، تصاعدا في نسبة أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق الأسرى.

وأضاف، أن معلومات ترد عن حجر العشرات من السّجانين العاملين في أقسام الأسرى، تحديدًا في سجن ريمون، علمًا أن السّجانين هم المصدر الأول لوصول عدوى الفيروس إلى الأسرى.

يُشار إلى أنه وفقًا للمتابعة منذ بداية انتشار الوباء سُجلت حتى اليوم أي مع الإصابات التي أُعلن عنها اليوم، (184) إصابة بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا"، كانت أعلاها في سجن "جلبوع" في شهر نوفمبر 2020.

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