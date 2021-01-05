يناقش مبادرة الرئيس لرعاية «العزل المنزلي».. بدء اجتماع مجلس الوزراء

بدأ منذ قليل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الشائكة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة أزمة كورونا.ومن المرتقب أن يناقش المجلس مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومناقشة خطة عمل وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة لمواجهة نقص أي مستلزمات علاج الفيروس خاصة بعد أزمتي أكسجين زفتى والحسينية، إضافة للوقوف على مدى توافر الأدوية اللازمة.وفي وقت سابق، كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، عن تجهيزها لعرض حول مبادرة رئاسية صحية جديدة لرعاية مرضى «العزل المنزلي» من مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وأنَّها ستعرضها على اجتماع مجلس الوزراء اليوم.ومن المرتقب أن يصدر المجلس بيانًا عقب اجتماعه لإعلان ما توصل إليه خلال الاجتماع في هذا الشأن.