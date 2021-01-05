ولي عهد البحرين يصل إلى مطار العلا

وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار العلا في المملكة العربية السعودية، لترؤس وفد المملكة في أعمال الدورة الـ41 من القمة الخليجية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويرافق ولي العهد البحريني وفد رسمي يضم كلًا من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من كبار المسئولين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).وأكدت مملكة البحرين حرصها على مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوطيد أطر التعاون تعزيزًا لما فيه الخير لمواطني دول المجلس.