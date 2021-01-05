قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين فلسطينيين من طولكرم بينهم أسيران محرران.وذكرت مصادر محلية لوكالة وفا الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد إسماعيل أبوليفة (46 عامًا) من عزبة الجراد شرق طولكرم، والأسير المحرر رائد محمد قوزح (50 عامًا) من مخيم طولكرم، بعد مداهمة منزليهما.كما اعتقلت تلك القوات الأسير المحرر عدنان تيسير سمارة (38 عامًا)، وفؤاد الشلبي، عقب دهم منزليهما في مدينة طولكرم.