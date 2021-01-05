قوات الاحتلال تداهم عدة مناطق في بيت لحم

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مناطق عدة في محافظة بيت لحم، واقتحمت منازل وفتشتها.وأفادت مصادر أمنية لوكالة وفا الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم، ونفذت عمليات دهم وتفتيش في جبل الموالح، وجبل هندازة، ومناطق: رخمة، ورفيديا، وبيت تعمر شرقا، حيث داهمت منزلي الشقيقين محمد أحمد رزق ومؤيد وعبثت بمحتوياتهما.وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في جبل الموالح مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.يذكر أن مستوطنين أغلقوا، مساء أمس، وتحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية..