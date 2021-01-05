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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة «إعلام 6 أكتوبر»

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:53 ص
الشركة الوطنية مصر
الشركة الوطنية مصر للطيران
فاتن غلاب
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نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران، جولة تعريفية لطلبة وطالبات الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، بمتحف مصرللطيران التاريخي للتعرف على أنشطة الشركة وكيفية تعاملها مع وسائل الإعلام خاصة في فترة الأزمات.

جاء ذلك ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية الوعي والتثقيف لدى الشباب بجميع أعمارهم وتعريفهم بالمجالات المختلفة ومنها منظومة الطيران المدني المصري، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية التي توليها الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار رشدي زكريا اهتماما كبيرا في مختلف المجالات

وخلال الزيارة تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لاستقبال الطلبة الذين أبدوا إعجابهم بمتحف مصرللطيران، وامكانيات وتاريخ الشركة الوطنية العريق، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعد بمثابة إضافة كبيرة لهم في المجال الإعلامي والتعرف على سوق العمل عن قرب.

وقدم مشرفو الزيارة الشكر لمصر للطيران على هذه الزيارة التعريفية التي نظمتها الإدارة العامة للدعاية والإعلام بالتنسيق مع العلاقات العامة بالشركة القابضة لمصر للطيران.

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