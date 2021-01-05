صحيفة يونانية: تركيا تتعهد بوقف التنقيب في المتوسط خوفا من بايدن

قالت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، إنه من المتوقع أن يشهد شهر يناير الجاري تطورات في العلاقات اليونانية التركية، كاشفة أن اليونان تتطلع إلى استئناف محتمل للمحادثات الاستكشافية مع تركيا.وبحسب ما أفادت مصادر مطلعة للصحيفة اليونانية، تلقت أثينا تأكيدات وتعهدات من أنقرة بأنها ستمتنع عن التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط، وستتوقف عن الإجراءات التي يُنظر إليها على أنها تحدي للسيادة اليونانية في بحر إيجة، مشيرا إلى إنها حاليا بانتظار تركيا لاتخاذ خطوة أولى نحو استئناف المحادثات من جانبها.وأو ضحت "كاثميريني" أن أثينا تعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيختار في نهاية المطاف طريق الدبلوماسية، لسببين، أولها هو قرب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري، والسبب الثاني هو مسألة فرض العقوبات على أنقرة والتي ستكون كأحد البنود الرئيسية على جدول الأعمال قمة المجلس الأوروبي المقررة في مارس المقبل.وأضافت الصحيفة إنه على الرغم من التأكيدات التي وصلت أثينا بشأن بقاء سفينة المسح الزلزالي التركية "أوروتش رئيس" في المياه التركية خلال الأسابيع المقبلة، ما يجعل استئناف المباحثات أمر ممكنا إلا أن أثينا تظل حذرة في أعقاب العديد من التصريحات المثيرة للجدل الشهر الماضي من قبل كبار المسؤولين في الحكومة التركية.وتابعت أن من بين هؤلاء كان وزير الطاقة التركي فاتح دولمز الذي دعا إلى إعادة التفاوض بشأن معاهدة لوزان لعام 1923 التي ترسم الحدود بين البلدين، إلى جانب المطالب المتكررة لوزير الدفاع خلوصي أكار، بنزع السلاح من عدة جزر يونانية، لافتة إلى أن اعتقال دبلوماسي تركي مؤخرًا بتهم التجسس في جزيرة رودس اليونانية سيأخذ في الحسبان أيضا من الجانب اليوناني.