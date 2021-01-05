شركة السفينة الكورية المحتجزة: طهران أجبرتها على دخول المياه الإقليمية

قالت الشركة المالكة للسفينة الكورية المحتجزة من قبل إيران، أن القوات الإيرانية أعلنت في البداية عزمها فحص السفينة قبل أن تقتحمها وسط تحليق مروحيات إيرانية وإجبار القبطان على التوجه إلى المياه الإيرانية.وتابعت الشركة أن احتجاز إيران ناقلة النفط الكورية الجنوبية محاولة من طهران لزيادة الضغوط على سول بشأن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية، وفقا لما نقلته سكاي نيوز في خبر عاجل ورد اليها.يأتي هذا فيما احتجزت القوات الإيرانية، أمس الاثنين، سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية وانطلقت من ميناء سعودي، في مياه الخليج، بسبب انتهاكها قوانين الملاحة، وتلويث المياه.وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن السفينة التي احتجزها، تحمل اسم "هانكوك"، وترفع علم كوريا الجنوبية، وكانت قد انطلقت من ميناء الجبيل السعودي، متوجهة صوب كوريا الجنوبية وتحمل 7200 ألف ليتر إيثانول.