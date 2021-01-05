«المصالحة الأفغانية» تؤكد دعم الأمة لفريق التفاوض مع طالبان

جدد عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، دعمه ودعم الأمة الأفغانية لفريق التفاوض في عملية السلام مع طالبان.وقال عبد الله في سلسلة تغريدات- نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- اليوم الاثنين: "ناقشت اللجنة القيادية للمجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية في اجتماع مشترك مع فريق التفاوض عن الحكومة الأفغانية أحد المستجدات في عملية السلام وقدمت مبادئ توجيهية واضحة لفريق التفاوض لجولة محادثات السلام التالية".وتوجه رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان بالشكر للمجتمع الدولي على دعم عملية السلام، قائلا: "نتطلع إلى جولة ثانية ناجحة".وأضاف في تغريدة: أشكر المجتمع الدولي على دعمه المستمر لعملية السلام ونحن ملتزمون بتحقيق سلام دائم ونطالب طالبان بالقيام بذلك.