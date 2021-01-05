«البحرين المركزي» يعلن تغطية إصدار بـ70 مليون دينار

أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة البحرين، بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليون دينار بحريني.وقال مصرف البحرين في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الثلاثاء، إن فترة استحقاق الإصدار 91 يومًا تبدأ فـي السادس من يناير الجاري وتنتهي في السابع من أبريل المقبل.وأشار المصرف إلى أن معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات بلغ 2.20 % مقارنة بسعر الفائدة 2.21 % للإصدار السابق بتاريخ 30 ديسمبر الماضي.ووفق المصرف، بلغ معدل سعر الخصم 99.446 %، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.444 % علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 130 %.كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.