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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يُجند أحد أعمدة «الإخوان» في اليمن

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:45 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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كشف الموقع السويدي «نودريك مونيتور»، عن تجنيد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكبار رجال الإخوان في اليمن، حيث قال إن حكومة أردوغان جندت الشيخ عبد المجيد الزنداني وهو من أعمدة الجماعة في اليمن.

وتابع الموقع «لقد استثمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شبكة الإخوان المسلمين لاكسابها نفوذا في اليمن، حيث أرسل فريقًا نظمه كبير مستشاريه العسكريين للقاء أحد الإرهابيين المصنفين من قبل الولايات المتحدة في صنعاء».

وبحسب السجلات التي حصل عليها الموقع السويدي، فقد جندت شركة سادات العسكرية التركية، والتي يعتقد الكثيرون أنها قوة شبه عسكرية بحكم الأمر الواقع موالية للرئيس الإسلامي لتركيا، الشيخ عبد المجيد الزنداني، البالغ من العمر 70 عامًا، وهو الذي أدرجته الولايات المتحدة كإرهابي، حيث التقى على انفراد بوفد سادات الزائر في اليمن لمناقشة الشؤون العربية والإسلامية.

وتعمل مجموعة سادات شبه العسكرية التابعة لأردوغان، والتي يقودها عدنان تانريفردي، وهو ضابط متقاعد ومستشار عسكري كبير سابق للرئيس التركي، كمركز تدريب ولوجستي للجهاديين في تركيا وسوريا وليبيا ودول أخرى، وتواصلت سادات مع شبكة عبد المجيد في عام 2014، عندما أرسلت وفدًا خاصًا إلى صنعاء تحت غطاء برنامج تعاون للمنظمات غير الحكومية.

التقى كبار نواب سادات في مكان غير محدد في صنعاء في وقت ما بين 19 و20 فبراير 2014 مع الزنداني، وحضر الاجتماع الخاص مجموعة من 10 أشخاص من الجانبين، وفقًا لمحضر الاجتماع، الذي غطى محادثة جزئية فقط وحصل عليه «نورديك مونيتور».

وأخبر «عبد المجيد» أعضاء سادات، أن تركيا بقيادة أردوغان ستقود العالم الإسلامي قريبًا، مشيرًا إلى أن أردوغان كان يقوم بالفعل بتطهير ساحة المعركة، وأن الرئيس التركي كان يعد تركيا لعملية كبرى ستحدث في المستقبل.


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