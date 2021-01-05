سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.11 دولار ليبلغ 52.75 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.11 دولار ليبلغ 52.75 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 50.46 دولار في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 71 سنتا لتبلغ 51.09 دولار للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا ليبلغ 47.62 دولار.