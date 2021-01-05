الحرس الوطني: سندعم السلطات المحلية بواشنطن خلال التظاهرات

أعلن القائد العام للحرس الوطني في واشنطن، الجنرال ويليام ووكر أن 340 فردًا من الحرس الوطني سيقومون من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، بتوفير الدعم للسلطات المحلية بالعاصمة الأمريكية خلال التظاهرات المتوقعة.وأضاف ووكر في بيان له -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية- أن "هذه الخطوة جاءت تلبية من عمدة المدينة، ومديري وكالة الأمن الداخلية، وإدارة الطوارئ".وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، قد وافق في وقت سابق على نشر قوات من الحرس الوطني خلال الاحتجاجات المرتقبة لأنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.