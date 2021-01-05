الأنبا يؤانس يترأس صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك في أسيوط

ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.جاء ذلك عقب ترؤسه صلاة التسبحة الكيهكية بالكاتدرائية.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخميس بعيد الميلاد المجيد، وذلك وفقا للتقويم الشرقي.وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.