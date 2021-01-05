بـ16 مليار دولار.. فيتنام تبدأ العمل في مشروع مطار دولي

أعلنت الحكومة الفيتنامية اليوم الثلاثاء، في بيان بدء العمل في مشروع إقامة مطار لونج تانه الدولي الذي تقدر تكلفته بنحو 16 مليار دولار ويعتبر أحد أكبر مشروعات البنية التحتية في تاريخ فيتنام.يوجد مطار لونج تانه على بعد ساعتين من مدينة هو تشي منه سيتي أكبر مدن فيتنام من حيث عدد السكان وأكبر مركز للنقل فيها.ومن المتوقع أن يخفف المطار الجديد اختناق حركة الطيران في جنوب البلاد ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفيتنام، بحسب بيان الحكومة.وقال رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان بوك خلال حفل بدء العمل في المشروع إن "مشروع مطار لونج تانه الدولي واحد من أهم 16 مشروع مطار على مستوى العالم".وأضاف رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن يساهم بناء المطار بما يتراوح بين 3 و5% من إجمالي الناتج المحلي لفيتنام عند اكتمال العمل فيه.