إيبارشية الأقصر تُعلن ترتيبات عيد الميلاد المجيد

أعلنت إيبارشية الاقصر للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات عيد الميلاد المجيد.وقالت الإيبارشية في بيانا لها، إنه يصلي القداس من ٨.٣٠: ١١.٠٠مساءً بجميع كنائس الابراشية، مضيفا، أن الدخول بأسبقية الحضور.وأكدت الإيبارشية في بيانها، أن الكمامة شرط اساسي للدخول مع استمرار لبسها حتي انتهاء التناول، ويكون الانصراف مباشرة بعد التناول.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخميس بعيد الميلاد المجيد وذلك وفقا للتقويم الشرقي.وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.